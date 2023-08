Maltempo in Germania, Tamberi passa la mano: «Ci vediamo ai Mondiali»

Tanta pioggia, sulla pedana di Heilbronn. Troppa, al punto di elevare il margine di rischio nell’ultimo appuntamento stagionale prima del via ai Campionati Mondiali. Gianmarco Tamberi ha deciso, quindi, di soprassedere: il maltempo che si è abbattuto sulla località tedesca ha impedito al campione dorico di gareggiare in condizioni di totale sicurezza, cosa che “Gimbo” ha poi spiegato al pubblico presente sugli spalti, numeroso nonostante le condizioni meteo avverse. «Mi dispiace, avrei voluto tanto gareggiare - ha detto al microfono dello speaker - ma l’anno scorso sono scivolato a Zurigo sulla pedana bagnata nella finale di Diamond League e stavolta, in vista dei Mondiali, non voglio correre rischi. Prometto che tornerò qui nella prossima stagione».

Tornerà, quindi, nel 2024 in una Germania che tradizionalmente ha portato bene, se si considera che nel 2015, nel Meeting di Eberstadt, Tamberi realizzò al primo tentativo un 2.37, misura che diversi anni dopo significò medaglia olimpica al collo, seconda solo al “personal best” di 2.39 timbrato nella nona tappa della Diamnd League del 2016, svoltasi nel Principato di Monaco. Ora, arriva il momento di fare tappa a Budapest: c’è un oro iridato da inseguire, l’unico alloro che manca alla sua fornitissima collezione di primi posti nelle manifestazioni più importanti a livello internazionale. Il turno di qualificazione è previsto per domenica 20 agosto (a partire dalle 10.35), la finale nella serata di martedì 22.