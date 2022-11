Pattinaggio freestyle, a soli 13 anni sale sul podio mondiale: Viola conquista Buenos Aires

CASTELFIDARDO - In terra Argentina la fidardense Viola Luciani, 13 anni compiuti ieri, vince una medaglia storica per l'Italia nella disciplina del Classic freestyle Slalom categoria junior al Campionato del Mondo di Buenos Aires.

L'atleta più giovane di sempre a gareggiare per l'Italia in una competizione mondiale, Viola ha eseguito un buon programma di gara dovendo cedere solo alla polacca Justyna Teckar e la romena Alexandra Muntean e conquistando il terzo posto mondiale. «Sono davvero soddisfatta di come ha reagito Viola a questa esperienza, ha saputo mantenere la concentrazione nonostante fosse per lei un debutto sulla scena mondiale a 11.000 kilometri da casa- dichiara l'allenatrice Elisa Bacchiocchi -.

Una grande felicità aver vinto la medaglia di bronzo, questo risultato mi dá ancora maggiore determinazione per la gara di Battle di domenica«» dichiara Viola Luciani. I campionati del mondo si svolgono a Buenos Aires all'interno dei World Skate Games. Domenica ci sarà la seconda gara per Viola nella specialità di Battle dove Viola è la n*2 del ranking mondiale e una delle pretendenti al titolo.

Soddisfazione anche per Alessio Piergigli. L'atleta di Monte San Vito ha ottenuto la medaglia d'argentonella specialità del pattinaggio corsa. Sui 100 metri, Piergigli è arrivato alle spalle dello spagnolo Jhoan Guzman sfiorando il record mondiale.