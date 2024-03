Il pesarese Nardi scrive la storia: batte ad Indian Wells il numero uno del mondo Novak Djokovic

Luca Nardi scrive ad Indian Wells, torneo statunitense del circuito Atp 1000, una delle pagine più entusiasmanti del tennis marchigiano e nazionale. Il 20enne pesarese vince contro il numero uno al mondo Novak Djokovic per 6-4, 3-6, 6-3. Trionfo in tre set e due ore e ventidue minuti di gioco nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells, valido per il circuito Atp 1000. Un match incredibile e un risultato epico. Era da ben 16 anni, dal 2008, che "Nole" Djokovic non perdeva contro un giocatore fuori dai top 100. Per Nardi un sogno che si somma anche ad un record italiano, divenendo infatti il più giovane dei nove tennisti italiani ad aver battuto un n. 1 del mondo (20 anni, 7 mesi e 5 giorni), nonché quello con la classifica ATP più bassa. «Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera». Non si aspettava di batterlo, già essere in campo era qualcosa di speciale: «Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere», sono le parole del pesarese in un notte da raccontare ed inserire nel suo personale album dei ricordi indelebili.

Il 20enne pesarese era numero 108 in classifica, ma dopo questo Atp 1000 entrerà nei primi 100, visto che con il passaggio agli ottavi si è già assicurato il 96esimo posto. Per l'italiano è in programma un complicatissimo ottavo di finale con l'americano Tommy Paul, numero 13 in classifica. Dovrà ritrovare in tempo record concentrazione ed energie. Luca Nardi, classe 2003, 21 anni ancora da compiere (ad agosto), ha giocato un tennis stellare. «Prima di questa notte, nessuno mi conosceva - ha detto a più riprese Nardi, quasi incredulo – e spero che il pubblico si sia goduto la partita. Sono molto contento di questo risultato».

Nardi era entrato nel tabellone principale da “lucky loser”, avendo battuto nelle qualificazioni preliminare Térence Atmane 6-4 6-0 ma venendo sconfitto dal belga David Goffin 7-5 5-7 6-4, e successivamente ripescato. Quindi l’affermazione in tre set col cinese Zhang Zhizhen, che lo ha proiettato alla sfida con Djokovic, il quale dichiara: «Entrando nel main draw da lucky loser, non aveva nulla da perdere. Quindi ha giocato alla grande, ed ha meritato di vincere. Sono rimasto più sorpreso dal mio livello che era davvero, davvero pessimo».