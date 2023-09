Boxe, campionati nazionali under 22: Gioacchini, Iengo e Ansalone a caccia del titolo

ANCONA - Rappresenterà le Marche ai campionati nazionali under 22 di pugilato, in apertura a Mondovì. Leonardo Gioacchini, della Pugilistica Dorica 2006 di Collemarino, è stato selezionato dalla Federazione Pugilistica Italiana per la categoria 60 kg. Gli altri due marchigiani sono Alex Iengo (Upa Ancona) ed Emanuele Ansalone (Ascoli Boxe).

La caccia al titolo nazionale inizierà il prossimo 27 settembre. A sfidarsi nelle fasi eliminatorie saranno i migliori 16 pugili italiani per categoria.