Nuoto, La Vela riparte dall'ottavo posto di Riccione

Ottimo risultato della Vela Nuoto Ancona al primo appuntamento stagionale, il Trofeo Nuoto Riccione andato in scena nello scorso weekend. La squadra anconetana, rinnovata e più numerosa della passata stagione, s'è piazzata, infatti, all'ottavo posto nella classifica per società su 47 partecipanti. Il tutto grazie alle 15 medaglie conquistate dai nuotatori di Ancona e dintorni: Giada Tarterini ha conquistato l'oro nei 50 stile libero, l'argento nei 50 dorso, il bronzo nei 100 e 200 stile libero; Camilla Ferrante l'oro nei 50 rana, l'argento nei 100 rana e il bronzo nei 200 rana; Caterina Lanza l'argento nei 100 rana e nei 200 rana; Arianna Ferri l'argento nei 50 dorso e il bronzo nei 100 dorso e nei 50 farfalla; Sofia Orazi l'argento nei 200 stile libero; Elisa Bompadre il bronzo nei 50 e 100 dorso. Quindici podi che hanno spinto la squadra dorica a scalare la classifica per società. Da sottolineare, inoltre, che Arianna Ferri ha già ottenuto il crono utile per partecipare ai prossimi Criteria giovanili nei 50 e 100 dorso. Inoltre sono andati in finale Mattia Albanesi nei 100 farfalla, Elisa Bompadre nei 100 dorso e 100 stile libero, Leonardo Russell Cavanagh nei 100 stile libero, Izabel Ciucciomei nei 100 farfalla, 100 dorso e 100 stile libero, Camilla Ferrante nei 100 rana, Arianna Ferri nei 100 dorso e 100 stile libero, Caterina Lanza nei 100 rana, Sofia Orazi nei 100 farfalla, Ginevra Colucci nei 100 farfalla e 100 stile libero, Veronica Montanari nei 100 dorso, Stefano Osmani nei 100 rana, Leonardo Pelusi nei 100 dorso, Giada Tarterini nei 100 farfalla, 100 dorso e 100 stile libero, Eugenio Vecchietti nei 100 farfalla e 100 stile libero.

La Vela Nuoto è una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno: se, infatti, da una parte Emanuel Turchi avrà sempre meno tempo da dedicare al nuoto dopo la laurea in medicina, e se qualcuno dei più grandi ha lasciato l'attività agonistica, come Francesco Luconi, Giulia Marsan, Alice Orciari, Pietro Guazzarotti, Lorenzo Ricciardi, o non fa più parte della squadra, come Caterina Caporaletti trasferitasi a Roma, il team guidato da Sandro Paolinelli con il supporto di Valentina Lucconi, Marco Angeletti, e Mattia Baldella conta quest'anno numerosi nuovi inserimenti: c'è la dorsista Marzia Gasparini, proveniente da Catania, ci sono gli ex Conero Wellness-Vis Sauro Chiara e Giada Compagnucci, Giulia e Giada Pesaresi, Martina Lucioli, Filippo Martello e Filippo Bufarini.