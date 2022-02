Jacobs-mania, al Palaindoor è già sold out per il campionissimo

Palaindoor già esaurito per la seconda giornata, quella del 27 febbraio, degli Assoluti di Atletica leggera che si disputeranno ad Ancona. L’attesa è tutta rivolta al campione olimpico nei 100metri Marcell Jacobs che sarà presente in pedana. Polverizzati in poche ore i biglietti che confermano l’attenzione verso uno degli eventi più importanti dell’intero 2022.

Già da sabato 26 febbraio, la prima giornata di gara, attesi tanti appassionati e curiosi che vedranno sfilare davanti il meglio dell’atletica nazionale. Il clou, come detto, domenica con i 60 piani dove ci sarà il campione olimpico di Tokyo. Alle 16.45 previste le qualificazioni mentre, il gran finale, alle 17.30. E Gianmarco Tamberi? Al momento il saltatore anconetano, campione olimpico proprio insieme a Jacobs nel memorabile “abbraccio di Tokyo”, non dovrebbe partecipare all’evento ma non è affatto esclusa la sua presenza in tribuna per quel giorno.