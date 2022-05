Futsal, Falconara si tinge di tricolore: l’Italservice al Palabadiali per il ritorno dei Quarti Scudetto

FALCONARA- Il grande futsal è ancora di casa al Palabadiali di Falconara. Il teatro del Città di Falconara femminile, pronto per giocarsi la sua finale Scudetto, ospiterà mercoledì 1 giugno alle 20.00 eccezionalmente anche l’Italservice Pesaro impegnato sua volta nel ritorno dei Quarti di finale per il tricolore contro l’Aniene Ciampino. L’indisponibilità del Palapizza, infatti, ha costretto i rossiniani a trasferirsi in territorio falconarese visti e considerati anche gli ottimi rapporti tra le società.

Dopo l’1-6 dell’andata, la truppa di Fulvio Colini campione d’Italia in carica si appresta così ad ospitare i laziali in una cornice di pubblico che si preannuncia rovente (il consiglio è quello di arrivare con congruo anticipo). A livello logistico, il Palabadiali prevede tre settori: tribuna lato ferrovia e curva che saranno riservati ai tifosi locali, tribuna lato Stadio che sarà riservata ai tifosi ospiti e gli accreditati. Si è scelta la politica dei prezzi popolari con biglietto intero 8 euro, biglietto omaggio per Under14 (nati entro il 31 maggio 2008). I tesserati dell’Italservice potranno beneficiare di biglietto omaggio. A disposizione ci sono 500 biglietti per la tribuna lato ferrovia (locali), 700 biglietti per la curva (locali) e 300 biglietti per tribuna lato stadio (ospiti e accrediti). La prevendita e la vendita dei biglietti sarà effettuata nelle seguenti modalità: presso la biglietteria del PalaFiera di Pesaro, aperta esclusivamente martedì 31 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la biglietteria del PalaBadiali di Falconara, aperta esclusivamente mercoledì 1 giugno, giorno della gara, dalle ore 17.30 in poi. Ulteriori informazioni, soprattutto in merito ad agevolazioni e prenotazioni, sono disponibili sui canali ufficiali dell’Italservice.