Taglio del nastro al PalaGuerrieri: al via i lavori di restyling dell'impianto

FABRIANO – Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, facendo seguito ai contatti intercorsi con la Federazione Ginnastica e con il Sindaco di Fabriano, ieri 27 dicembre ha voluto visionare personalmente il PalaCesari dove si allenano le campionesse di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Arrivato nello storico palasport cittadino ha incontrato il Presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi e il Sindaco Daniela Ghergo, insieme allo staff tecnico del Comune di Fabriano, per discutere della possibilità di ristrutturare il PalaCesari per adeguarlo agli standard dei più moderni impianti sportivi e per poter dare così alla città di Fabriano e alla Federazione Ginnastica Italiana una struttura che la renda centro federale di eccellenza della ginnastica ritmica individuale.

Dopo aver salutato le ginnaste Sofia Raffaeli e Milena Baldassari ha assistito a una loro esibizione. Erano presenti la tecnica Claudia Mancinelli, la vicepresidente della Società Ginnastica Fabriano Maila Morosin, il Presidente regionale del CONI Fabio Luna, il Presidente della Fondazione A. Merloni, l’ingegnere Francesco Merloni, e l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi. «Il PalaCesari è una struttura che era all’avanguardia all’epoca della sua costruzione – dichiara il primo cittadino di Fabriano, Daniela Ghergo – ma dopo 45 anni senza interventi necessita di essere ristrutturata. É già centro italiano federale della ginnastica, ma noi vorremmo renderlo il tempio della ginnastica ritmica individuale italiana ed internazionale. Qui si allena la Società Ginnastica Fabriano, da sette anni consecutivi campione d’Italia, qui sportivamente sono nate e si allenano tutti i giorni, otto/nove ore al giorno, due stelle mondiali come Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Non esiste nessuna struttura sportiva che possa vantarsi di ospitare insieme due atlete olimpioniche, per questo abbiamo riunito tutti i livelli istituzionali: Ministero, Federazione, Coni, Comune e Regione. Insieme proviamo a fare squadra per dare un futuro a questo impianto e alle nostre campionesse. C’è l’impegno di tutti i soggetti istituzionali per ottenere questo risultato che per Fabriano e per lo sport italiano sarebbe di grande importanza. Ringrazio il Ministro per la sensibilità e per aver accolto il nostro invito e la nostra richiesta di trovare insieme una soluzione di eccellenza».

Il Ministro Abodi si è poi recato al PalaGuerrieri, dove, anche alla presenza del progettista Arch. Buccione e del legale rappresentante dell’impresa di costruzioni Baiocco, ha tagliato il nastro per dare inizio ai lavori di ristrutturazione del palasport cittadino. «La presenza del Ministro Andrea Abodi ha posto il sigillo all’avvio dei lavori - continua il Sindaco - così come la presenza di tutti i soggetti coinvolti in questo progetto dà il segno della sua rilevanza. Siamo consapevoli di quanto sia importante il fattore tempo e cercheremo insieme all’impresa di vincere questa sfida per restituire alla città nel più breve tempo possibile il suo tempio dello sport. Non vediamo l’ora di vederci gareggiare le nostre ginnaste, la nostra squadra di basket e tutte le realtà sportive cittadine che potranno finalmente avere la possibilità di giocare in casa i propri campionati».