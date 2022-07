Il "sovrano" di Mezzavalle Gregorio si impone ancora: terzo successo consecutivo per il nuotatore dorico

ANCONA- La Nuotata di Mezzavalle edizione 2022, che si è celebrata domenica 24 luglio è stata un gran successo sotto ogni punto di vista. In primis per il messaggio perché, dopo due anni di stop causa Covid, i 62 nuotatori scesi in acqua nell’evento organizzato dal Comitato Mezzavalle Libera, hanno contribuito a far ribadire la necessità di tutelare un bene prezioso come la spiaggia stessa (nel corso della manifestazione, tra le altre cose sono state anche raccolte decine e decine di firme a favore dell’Area Marina Protetta del Conero). In tutto questo, non va dimenticata anche la manifestazione sportiva che ha visto trionfare per la terza volta consecutiva il nuotatore trentunenne Federico Gregorio:

«Dal punto di vista personale, essendo anconetano, sono molto contento che una gara autoctona sia stata vinta da un dorico – ha confessato il tre volte campione – Allo stesso modo sono orgoglioso di essermi confermato sportivamente per tre anni di seguito. E’ un gran bel traguardo. La mia nuova vita da padre? L'avvento della bambina mi ha cambiato la vita e ho molto meno tempo per allenarmi, ma sono ugualmente felice e sereno. La mia carriera da nuotatore chiaramente ora passerà in secondo piano per far prevalere quella di padre. Quando possibile mi allenerò e gareggerò prediligendo soprattutto le gare locali».

Guardando agli altri riconoscimenti, la prima donna classificata è Marica Mazzieri, 26 anni. Il più giovane partecipante è stato Giorgio Menghi, un bambino di soli 10 anni mentre la più giovane, Irene Mazzola, era una classe 2001. Tra gli agée, spiccano Claudio Zabaglia (classe 1955) e Cinzia Berti (1962). La manifestazione ha attirato anche i turisti, come Elena Russo, arrivata da Imperia. Ultimo a tagliare il traguardo (ma con onore), Andrea Fantini, uno degli organizzatori di Mezzavalle Libera.