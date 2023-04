Ritorna il Green Camp del Rugby Falconara, giunto alla sua quarta edizione

Dopo il grande successo di entusiasmo e partecipazione della passata edizione, ritorna il “Green Camp” del Rugby Falconara. Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione del camp estivo rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 13 anni (annate dal 2010 al 2019 comprese), anche quest’anno con il Parco del Cormorano a fare da location per questa bella iniziativa, che si svilupperà dal 12 giugno all’11 agosto con nove turni settimanali continui. Rugby, giochi, divertimento e nuove amicizie animeranno l’esperienza del camp estivo che vedrà la consueta partecipazione dello staff di educatori e allenatori del minirugby del Rugby Falconara. Obiettivo del camp è offrire un’esperienza ludica e formativa ricca e memorabile per quante più persone, consolidando i legami con i genitori e i giovani tesserati del Club e promuovendo l’attività, la mission e i valori della Società presso le numerose famiglie del vicino litorale e dell’entroterra falconarese.

Oltre ai giochi e alle tante attività ricreative al Parco del Cormorano, i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in sicurezza sulla parete d’arrampicata, di conoscere e sperimentare il rugby ed altri sport e di divertirsi in uscite in canoa nella vicina spiaggia di Villanova grazie alla collaborazione con la sezione scout Falconara 3. «Siamo contenti di riproporre la quarta edizione del Green Camp – dice il Presidente del Rugby Falconara, Stefano Tarini – e l’idea di unire l’attenzione e lo svolgimento delle attività nel contesto naturale del Parco del Cormorano con il multisport si sta rivelando sempre più interessante e vincente. Stiamo già preparando delle iniziative per offrire nuovi stimoli ai bambini che verranno. Non vediamo l’ora di iniziare!». Le iscrizioni al Green Camp 2023 sono già aperte e avverranno per turni settimanali dal 12 giugno all’11 agosto. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il venerdì precedente la settimana di riferimento: per informazioni è possibile contattare lo staff sia mediante posta elettronica (greencamprf@gmail.com) oppure all’infoline +39 333 9510286.