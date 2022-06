Golden Gala, non sarà Tamberi contro Barshim: il forfait del qatariota rinvia la rivincita olimpica

ANCONA- Non sarà Gianmarco Tamberi contro Mutaz Barshim al prossimo Golden Gala in programma il 9 giugno all’Olimpico di Roma. Il forfait dell’atleta qatariota a causa di un problema di salute, che con Gimbo ha condiviso la medaglia d’oro nel salto in alto nelle ultime olimpiadi di Tokyo, farà sì che la rivincita olimpica non si disputerà nella Capitale facendo pendere, a questo punto, tutti i favori del pronostico in direzione del saltatore anconetano. Un Tamberi che è già apparso carico nelle ultime interviste, dove ha ribadito di non aver mai vinto il Golden Gala, e che ha annunciato sorprese in merito alla barba che potrebbe tornare nuovamente a metà con il celebre “half shave”.

I rivali di Tamberi sulla pedana romana, attesa anche una buonissima cornice di pubblico, a questo punto potrebbero essere i finalisti delle Olimpiadi di Tokyo Brandon Starc e JuVaughn Harrison senza sottovalutare le potenzialità dell'ucraino Andrij Protsenko, che vanta un personale di 2,40 m (un centimetro meglio del career best di Tamberi) fatto registrare otto anni fa. In gara anche un altro italiano, si tratta di Marco Fasinotti. Per Gimbo si ripartirà dal 2.30 fatto registrare ad Ostrava (Repubblica Ceca) dopo le precedenti uscite di Birmingham e Trieste che non avevano prodotto particolari picchi.