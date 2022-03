Giorni intensi per il Camerano Femminile: la serie A2 intanto attende lo Sportinsieme

Riprende il campionato di A2 per la Pallamano Camerano Femminile, che domenica 13 scenderà al “PalaPrincipi” alle ore 16 contro lo Sportinsieme, per riprendere il cammino nella competizione. Le giovani gialloblu vogliono sfoderare una bella prova con coach Davide Campana che sta preparando nel dettaglio questa importante sfida. «Il mio obiettivo è quello di portare sempre la partita a casa rispettando l’avversario - afferma coach Campana – e vogliamo farlo anche domenica. Abbiamo già vinto all’andata fuori casa ed è nostra intenzione ripeterci anche davanti al nostro pubblico. Dobbiamo approcciare meglio alla partita, nell’ultimo match abbiamo iniziato male e siamo andate subito sotto per poi recuperare nel secondo tempo. Le mie ragazze sono molto giovani e sono sicuro che possiamo dare ancora molto».

Un periodo intenso quello delle gialloblu, che con l’under 20 hanno affrontato la Youth League a Salerno. «Le ragazze sono state molto felici di questa esperienza – continua coach Campana - per loro è stata un’occasione anche per stare insieme tre giorni. Comunque abbiamo affrontato squadre di alto livello: noi avevamo ragazze con età inferiore alla media ma questo non è una giustificazione perché il mio obiettivo era che loro vedessero con i loro occhi importanti giocatrici, dal riscaldamento al tiro, così da acquisire maggiore consapevolezza. Anche per noi è stata una bellissima esperienza perché ci siamo confrontati con un livello molto alto e questo ha fatto sì che prendessimo consapevolezza dei nostri limiti, trovando anche delle soddisfazioni come la vittoria con il Chieti. Poi con il Pontina ed il Salerno abbiamo giocato due buoni primi tempi ma loro sono squadre con giocatrici in Nazionale, quindi ci abbiamo messo tutto ciò che avevamo».

Settimana intensa anche per l’under 17. «La scorsa settimana ho preferito dare giorni di riposo alle mie ragazze, giocando anche il turno infrasettimanale - conclude coach Campana – ed infatti tutte queste partite portano uno stress fisico e mentale, per cui bisogna stare attenti. Abbiamo giocato un’ottima partita contro il Teramo, riuscendo a portare il risultato a casa e mettendo tanto cuore. Per noi è importante vincere con l’under 17, per poter giocare le finali nazionali».