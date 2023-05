Conto alla rovescia a Senigallia per la Giornata Nazionale dello Sport 2023

La Giornata Nazionale dello Sport 2023, promossa e coordinata dal CONI su tutto il territorio nazionale il 4 giugno 2023, troverà la piena adesione anche del Comune di Senigallia. Sono oltre trenta le società sportive cittadine che hanno accettato l’invito del Comune e della Consulta dello Sport, coadiuvando l’organizzazione della giornata. Sarà l’occasione per vedere e provare nelle principali piazze del centro oltre venti discipline sportive; centinaia di atleti sono pronti a dare vita alla grande festa dello sport, durante la quale piccoli e grandi potranno avvicinarsi ad ogni disciplina, all’insegna di chi ama e pratica lo sport.

«È con piacere che le piazze di Senigallia ospitano le società sportive cittadine che hanno aderito a questa iniziativa, fortemente voluta dal Comune per promuovere lo sport ad ogni livello. Come Amministrazione stiamo investendo ingenti risorse nel recupero dell’impiantistica sportiva», ha dichiarato il Sindaco Massimo Olivetti. «Ringrazio tutte le società sportive di Senigallia per il loro importante ruolo nella promozione dello sport. Un grazie particolare a quelle che hanno accettato l’invito del Comune e hanno collaborato nell’organizzazione della Giornata. Un grazie, inoltre, alla Consulta dello Sport coordinata dal Presidente Alessandro Bailetti e all’ufficio Sport comunale per aver coordinato il tutto. Mi auguro che il 4 giugno possa essere la festa di tutte le discipline sportive», ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore allo Sport Riccardo Pizzi.

Nove le location prescelte in città: si va dalla Darsena e Piazzale Libertà per pattinaggio e sport acquatici, a Piazza Garibaldi dove saranno presenti calcio, pallacanestro e pallavolo, passando per il Foro Annonario (danza, fitness e ginnastica artistica-ritmica) e Piazza Roma punto di ritrovo per judo, jujitsu, karate, kung-fu e boxe. Ma sarà possibile provare le oltre venti discipline anche in altri punti di Senigallia come la Rocca Roveresca (atletica, ciclismo, rugby e tiro con l’arco), Piazza Manni (bridge e scherma), Piazza del Duca (badminton, tennis e tennis tavolo) ed i Giardini Catalani (nordic-walking, pilates e yoga). Ai partecipanti verrà consegnato il Passaporto dello Sportivo che sarà vidimato ogni qual volta verrà provata una disciplina sportiva. Le società aderenti, su loro singola iniziativa, potranno mettere a disposizione un gettone per una prova gratuita.

«Il 4 giugno sarà una giornata speciale per Senigallia – ha dichiarato il Presidente della Consulta dello Sport, Prof. Alessandro Bailetti – che vivrà un momento di sport intenso e coinvolgente. La giornata dello sport, indetta dal CONI a livello nazionale, vedrà tante discipline sportive presenti nelle piazze della nostra città con eventi e dimostrazioni che coinvolgeranno i cittadini di tutte le età. Sport, piazze, città, lo sport per il benessere sociale ed evento culturale». La giornata sarà allietata dai volontari dell’Associazione VIP Clown Ciofega, che animeranno la giornata regalando un sorriso ai grandi e ai bambini. Oltre alle società sportive, il ringraziamento dell’amministrazione comunale va anche al CONI Nazionale, il CONI Regionale nella persona del Presidente Fabio Luna, la Consulta dello Sport Comunale presieduta dal Prof. Alessandro Bailetti, CIP Marche, Panathlon Senigallia, La Fabbrica dei Sogni, Associazione Nautica Marina Vecchia, Noi della Batana Cesano e la Società Nazionale di Salvamento Senigallia.