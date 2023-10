Gioacchini, bronzo da applausi ai Campionati Italiani Elite Under 22

Arriva un preziosissimo bronzo per Leonardo Gioacchini ai Campionato Italiani Elite Under 22 di pugilato. L’atleta anconetano dell’Accademia Pugilistica Dorica 2006 era stato scelto per rappresentare le Marche tra i migliori sedici d’Italia, nella categoria di peso dei 60 kg., in una kermesse che ha portato sui ring del PalaEllero, a Roccaforte Mondovì, quasi 200 partecipanti tra ragazzi e ragazze. Sul quadrato, Gioacchini si è fatto valere sin dall’esordio, battendo nella giornata di mercoledì Antonio Corbelli del Boxing Club Castellammare, che difendeva i colori della regione Campania: unanime il verdetto dei cinque giudici che hanno premiato Leonardo permettendogli così di superare il turno.

La tattica della lunga distanza è stata alla base anche della seconda vittoria di Gioacchini, ottenuta contro Ergyn Cullhaj dell’Hage Boxing Team: successo in tutte e tre le riprese, come decretato dai giudici, che ha così permesso all’atleta anconetano di salire sul podio ed assicurarsi quindi una medaglia. Nella semifinale è arrivato l’ostacolo Daniele Salerno, della Pugilistica Dresda Siracusa: pluricampione nazionale e con all’attivo anche alcune vittorie in campo internazionale, il pugile siciliano si è imposto ai punti con Gioacchini che ha però avuto il merito di lottare senza risparmiarsi, tenendo testa ad un avversario che si è poi messo al collo la medaglia d’oro, superando nettamente in finale il pugliese Davide Calculli. Il prestigioso appuntamento in terra piemontese ha comunque di nuovo rimarcato le qualità di Gioacchini: preparato dai tecnici Adelchi Tonucci ed Alessandro Giorgetti ed accompagnato da Stefano Caporelli, Leonardo si divide tra il lavoro in officina e la boxe, con quello spirito di sacrificio che lo ha portato ad effettuare una crescita progressiva e costante sul quadrato ed a tornare così dal Piemonte con un bronzo che vale tantissimo.