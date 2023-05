Ginnastica Fabriano, a Torino arriva il settimo sigillo tricolore

Fabriano trionfa ancora. Si è conclusa la Final Six del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica – Trofeo San Carlo Veggy Good - l’evento più atteso del calendario federale, che ha portato nel capoluogo torinese le migliori ginnaste italiane per un’incredibile sfida scudetto, conquistato per la settima volta consecutiva dalla Ginnastica Fabriano. Il primo passo verso il tricolore, nella kermesse del Pala Gianni Asti di Torino, le ginnaste Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli, Lorjen D’Ambrogio e Gaia Mancini lo hanno percorso battendo in semifinale le padrone di casa – ed organizzatrici dell’evento – dell’EuroGymnica Torino: sono arrivati il 26.950 della capitana Milena Baldassarri al cerchio, il 29.550 di Lorjen D’Ambrogio alle clavette e il 35.600 di Sofia Raffaeli alla palla, seguito dal 31.850 al nastro.

E’ stata quindi la volta della finale, che ha visto Fabriano affrontare Udine e Viareggio, che nei rispettivi gironi di semifinale avevano avuto la meglio sulla Polisportiva Varese e sull’Armonia d’Abruzzo Chieti. Le due prove della pluricampionessa iridata Sofia Raffaeli (34.700 al cerchio e 33.350 alle clavette) insieme alla performance di Milena Baldassarri – l’aviere dell’Aeronautica ha chiuso alla palla con 31.450 – hanno dato tre primi posti su altrettanti attrezzi. L’esibizione della squadra è terminata con Gaia Mancini che al nastro ha totalizzato 21.500: la vittoria di questo storico settimo scudetto - consecutivo e assoluto – è arrivata di fronte al pubblico in visibilio, una vera e propria “curva” venuta direttamente dalle Marche, tra cui anche la Sindaca della città di Fabriano, Daniela Ghergo. La classifica delle Final Six si è completata con l’argento della Motto Viareggio, terzo gradino del podio per l’Udinese, che si è lasciata alle spalle l’Armonia d’Abruzzo Chieti, l’Eurogymnica Torino, mentre al sesto posto si è classificata la Polisportiva Varese.