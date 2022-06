Ginnastica, cresce la stella dell’anconetano Brugnami nell’Italia ammirata in Turchia

ANCONA- Una stella che brilla sempre di più nell’universo della Ginnastica italiana e internazionale. E’ quella dell’anconetano, di Monte San Vito per la precisione, Tommaso Brugnami che nei recenti Giochi del Mediterraneo Junior celebrati in Turchia ha contribuito attivamente al quarto posto raggiunto dall’Italia. L’enfant prodige classe 2006, cresciuto nella Ginnastica Giovanile Ancona, ha conquistato l’oro nel volteggio e il bronzo negli anelli confermandosi tra i migliori prodotti su scala nazionale. Il medagliere sarebbe stato anche più ampio se non fosse che, nell’around individuale, è stato penalizzato nel corpo libero sfiorando così un altro podio.

Nel suo calendario estivo sono in programma alcuni eventi di particolare rilevanza come il quadrangolare di Hannover (in Germania) dove Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna si sfideranno in vista dei prossimi Giochi Olimpici europei giovanili che si terranno in Slovacchia. Ad agosto, invece, fari puntati sui campionati europei di Monaco di Baviera.