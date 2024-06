A "Gimbo" basta un salto: Tamberi vola a 2.21 e si qualifica alla finale degli Europei di martedì sera

Basta un salto valido, un volo a 2,21 per Gianmarco Tamberi nel tripudio della curva Sud dello stadio Olimpico di Roma per agguantare in scioltezza la qualificazione alla finale di salto in alto di martedì all’ora di cena, dove figura tra i favoritissimi per la conquista dell’oro ai campionati continentali di Atletica Leggera. “Gimbo”, all’esordio stagionale e con il mirino ovviamente puntato ai prossimo Giochi Olimpici di Parigi, risolve agevolmente la pratica: quando va in pedana è sempre uno show per il pubblico e da vero capitano della pattuglia azzurra non perde l’occasione per abbracciare gli eroi della mezza maratona, Yeman Crippa oro e Pietro Riva argento, appena dopo la loro premiazione. «La squadra italiana sta facendo magie in campo - le sue parole - e invito tutti a sostenerla: abbiamo bisogno del vostro tifo e del vostro supporto, venite a divertirvi con noi». Ci saranno anche Manuel Lando e Stefano Sottile, a loro volta promossi con 2,21 alla prima prova e un percorso netto alle misure precedenti, invece non supera lo scoglio Marco Fassinotti con 2,17.

«Questa squadra farà faville - esclama il campione anconetano delle Fiamme Oro - l’avevo detto fin dalla vigilia, io ho solo condiviso con loro l’idea di credere sempre nei propri obiettivi. È stata una qualificazione semplice, qui voglio vincere, magari con l’azzurro a destra e a sinistra sul podio. Mi trovo in una forma fisica stratosferica, ho lavorato tantissimo e sacrificato tutto quanto potevo per questo percorso, ora è il tempo di raccogliere”. Due metri e 21 centimetri valgono il pass per tredici atleti tra cui Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), che fa percorso netto anche alle quote precedenti (2,07, 2,12 e 2,17) e per Manuel Lando (Aeronautica), a sua volta autore di una gara priva di errori (a 2,12, 2,17 e 2,21). Esce invece di scena il finalista iridato Marco Fassinotti (Aeronautica) che supera 2,17 alla seconda ma commette tre nulli a 2,21.