"Gimbo" Tamberi chiude il 2023 con un altro premio: per la Fidal è "atleta dell'anno"

Gianmarco Tamberi tra gli uomini, Antonella Palmisano tra le donne: sono loro gli Atleti dell’Anno. È questo il verdetto degli ‘Oscar’ di fine stagione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha incoronato gli atleti più rappresentativi del 2023. Il titolo di ‘Squadra dell’anno’ è andato agli azzurri vincitori degli Europei a squadre-Coppa Europa, come ‘Stelle nascenti’ sono stati eletti Mattia Furlani ed Erika Saraceni, come ‘Master dell’anno’ Livio Bugiardini (portacolori della Sef Macerata) e Cristina Sanulli. L’esito è stato determinato dal mix dei voti espressi da una giuria di esperti (2/3) e dai like degli appassionati sui profili Facebook e Instagram di Atletica Italiana (1/3).

Il titolo mondiale nel salto in alto ha permesso a “Gimbo” di completare il Grande Slam di successi: a Budapest il campione dorico è entrato ancor di più nella leggenda dell’atletica, conquistando l’ultimo oro mancante, quello dei Mondiali all’aperto, dopo aver trionfato in carriera alle Olimpiadi, ai Mondiali indoor e agli Europei outdoor e indoor. Il riconoscimento di Uomo dell’anno si materializza quando è ormai alle porte il 2024 a cinque cerchi: sognare anche a Parigi è possibile.

La Donna dell’anno è un’altra campionessa olimpica, la regina della marcia Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), splendida medaglia di bronzo, unico podio al femminile, ai Mondiali di Budapest nella 20 km, nonostante i guai fisici che l’hanno tormentata e una caduta in gara. A Parigi può raddoppiare: non solo la sfida nella sua ‘venti’ per difendere il titolo di Tokyo ma anche la novità della staffetta mista sulla distanza della maratona, per spingere il team azzurro a un risultato di spessore.

Nella Regione Marche, brilla anche il premio ad un atleta che difende i colori della Sef Macerata. Al maschile si impone infatti il marchigiano Livio Bugiardini, che nella categoria M75 (riservata agli atleti nella fascia di età 75-80) agli Europei master di Pescara dello scorso settembre si è messo al collo ben quattro medaglie d’oro con i successi nei 200, 400, 4x100 e 4x400.