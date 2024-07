"Gimbo" ad Ancona per...l'ultimo tango prima di Parigi. Gianmarco Tamberi giovedì 18 in pedana al "Conti"

ANCONA – Un regalo alla sua città, alla sua Ancona. A cui teneva particolarmente, visto che nelle settimane precedenti “Gimbo” aveva espresso il desiderio di chiudere il lungo percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi, dove si presenterà da campione in carica, esibendosi davanti alla sua gente. E così, al campo “Conti” – all’interno del quale si è allenato in quella pedana allestita per renderla praticamente identica a quella francese dove gareggerà per l’oro – Gianmarco Tamberi arriverà per quella che costituirà l’ultima fermata prima del volo per la capitale transalpina. L’appuntamento è per giovedì 18 luglio, a partire dalle 18.30, nella struttura delle Palombare.

«Ho fatto di tutto per poter competere nella mia ultima gara prima delle Olimpiadi davanti alla mia gente – si legge nel suo post social – e sono contentissimo di comunicarvi che ora è ufficiale: giovedì 18 luglio alle ore 18,30, gareggerò nella mia splendida città. Ci tenevo da morire a condividere questo momento unico con tutti coloro che hanno vissuto questo mio percorso sin dall’inizio e so che sono queste le persone che sapranno darmi la giusta carica ed energia per questa mia ultima magnifica Olimpiade».

Nei prossimi giorni dovrebbe essere resa nota la lista dei partecipanti alla gara, che farà seguito agli ultimi due impegni di “Gimbo” che sarà di scena prima in Ungheria e successivamente a Montecarlo in Diamond League. Quindi, il volo per Parigi, dove assieme alla fiorettista Arianna Errigo sarà l’alfiere della spedizione azzurra alla kermesse olimpica. «Ce vedemo giù al campo ancunetani, me raccomando fe na bolgia!!!», è la raccomandazione social di Gianmarco. E tutto fa pensare che la gente di Ancona non lo deluderà.