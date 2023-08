L'atletica incorona il Re dell'alto Gianmarco Tamberi: le tappe di una carriera fantastica

Budapest incorona “Gimbo” Tamberi. Perché quell’oro, che il campione anconetano si è messo al collo alla Nemzeti Atlétikai Központ, non è solo la medaglia più preziosa da vincere nella rassegna iridata di Budapest. E’ la chiusura di un cerchio, di un percorso tutt’altro che privo di ostacoli ed imprevisti, scavalcati con la stessa determinazione e la medesima, ineffabile leggerezza con cui vola in pedana a superare un’asticella a volte molto più alta di quella sorretta dai pali che fanno da guardiani ai materassoni su cui atterra. D’altronde, basta semplicemente volgere lo sguardo indietro per rendersene conto: gli atterraggi non sono sempre stati sul morbido, ma non hanno mai intaccato la sua tempra agonistica che lo ha riportato, come in gara dopo un tentativo fallito, a rifare il percorso a ritroso, stavolta senza rincorsa ma camminando, per tornare al punto di partenza della pedana e ricominciare. In quella che è, metaforicamente, la ciclica routine di ogni atleta disposto a misurarsi con le sfide che la sua disciplina gli presenta.

Sono passati quasi quindici anni da quando, adolescente, indeciso tra l’amore per il basket e quello per il salto in alto, “Gimbo” decide di optare per l’atletica leggera. Scelta subito premiata nel 2011 con il balzo di undici centimetri che innalza a 2.25 il suo primato personale e gli fa fare capolino per la prima volta nel ranking mondiale, misura ottenuta a Bressanone agli Assoluti Juniores, dove si presenta per la prima con la barba fatta a metà, quell’half-shave che diventerà il suo marchio di fabbrica. Dodici mesi vince il primo dei suoi nove titoli nazionali senior, che spalanca le porte ai primi piazzamenti a livello internazionale (quinto a Euro 2012 a Helsinki, settimo due anni più tardi a Zurigo) e gli permette di ritoccare il record italiano elevandolo a 2.37 centrato al meeting di Ebersdadt. La deflagrazione, poderosa, del suo talento arriva nell’anno olimpico: fa doppietta con l’oro alla sua prima partecipazione ai mondiali Indoor (svoltisi a Portland) e con quello agli Europei di Amsterdam. E’ la testa di serie numero uno a Rio, in vetta al ranking internazionale, forte anche del pazzesco 2.39 timbrato al meeting di Monaco un mese prima dell’inizio dei Giochi Olimpici che resta anche il suo personal best, dove nel tentativo generoso di provare a fare ancora meglio, al secondo tentativo la caviglia fa crack e lo obbliga a finire sotto i ferri.

La risalita verso la vetta è lunga. Ma “Gimbo” sa aspettare, sa soffrire. L’attesa è ripagata con gli interessi a distanza di tre anni: nel 2019 batte un colpo, forte, sbaragliando la concorrenza agli Europei Indoor di Glasgow, è pronto per affrontare la rincorsa verso l’asticella rappresentata dall’Olimpiade di Tokyo, nuovamente competitivo come auspicato, ma la pandemia ferma tutto e si ritorna, ancora, al punto di partenza. Ci vogliono pazienza e resilienza, in dosi abbondanti, per far rientrare il carrello e decollare nel élite di campioni all-time della disciplina: Tamberi lo fa in un biennio in cui si prende tutto. Le prove generali sono l’argento agli europei indoor 2021 di Toru? in Polonia, beffato dal bielorusso Nedaseka?, poi è solo gloria: condivide l’oro con il suo amico fraterno Mutaz Essa Barshim in quei Giochi Olimpici che stavolta non gli sfuggono e lo consacrano, stringendo al petto quel gambaletto di gesso che lo aveva fasciato cinque anni prima mentre osservava i suoi avversari competere a Rio. Si prende l’anno dopo l’alloro continentale ad Euro 2022 a Berlino – il secondo della sua carriera – dopo essere messo al collo il bronzo ai Mondiali Indoor di Belgrado ed a settembre si sposa con Chiara. Quindi, nella stagione 2023, conclude il capolavoro a Budapest, completando il filotto di affermazioni nelle principali cinque rassegne globali dell’atletica internazionale. Che lo collocano, di diritto, nel gotha del salto in alto insieme a chi, come lui, ha fatto la storia della disciplina.