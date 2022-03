Tamberi vola a Belgrado: Gimbo parteciperà ai Mondiali indoor

ANCONA- Gianmarco Tamberi parteciperà ai Mondiali Indoor che si svolgeranno nel prossimo weekend a Belgrado. Il saltatore anconetano, campione olimpico a Tokyo nel salto in alto, sarà di scena domenica 20 marzo nella sessione mattutina delle 10.45 con la finale del salto in alto uomini. Dopo i dubbi degli ultimi giorni, legati alla difficoltà nell'allenarsi nelle condizoni giuste, Gimbo ha sciolto le riserve attraverso la propria pagina Instagram:

"Ci vediamo a Belgrado. E' andata a finire così. Una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia carriera. Is the impossible possible? Ditemelo voi". Raccogliendo il gradimento di tutti i suoi tifosi. In gara domenica altri nomi "azzurri" molto attesi come Paolo Dal Molin, Larissa Iapichino e Hassane Fofana. Presente anche Marcell Jacobs che sarà il primo a raggiungere la Serbia.