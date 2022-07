Futsal, giovani e inclusione sociale: Mantovani C5 e Centro Studi Icaro uniscono le loro strade

ANCONA- Lo sport legato alla vita di tutti i giorni come momento di crescita, sociale e di valorizzazione territoriale. In particolare, per i più giovani. Con queste premesse la Mantovani calcio a 5, storica società anconetana di Futsal, e il Centro Studi Icaro, baluardo cittadino per le attività di doposcuola e non solo (con grande apertura anche verso le fasce più disagiate), hanno deciso di unire i propri destini. Lo hanno fatto condividendo un percorso di attività e iniziative che si rivolgeranno soprattutto ai più giovani e al vivaio coinvolgendoli in campo e in fuori come portatori di sani valori.

Ad ufficializzare il legame un comunicato pubblicato nella pagina social del club dorico: “Valori. Giovani. Territorio. Con questi tre pilastri è stata sancita ieri (20 luglio) – nel centro sportivo del Pala Massimo Galeazzi – la collaborazione tra Mantovani C5 e il Centro Studi Icaro di Ancona. Le nostre realtà, unite dal medesimo spirito nello sport e nella vita di tutti i giorni, hanno trovato vari punti d’incontro che sfoceranno in una sintonia sempre maggiore nel corso dei prossimi mesi. Oltre ad una reciproca attività promozionale delle varie proposte, saranno realizzate iniziative comuni all’insegna del divertimento, della crescita e dell’inclusione sociale in campo e nella vita. Una collaborazione che andremo a scoprire, insieme, passo dopo passo”.

A sancire l’intesa erano presenti l’allenatore e membro del direttivo Mantovani Emanuele Ferraresi e il responsabile del Centro Studi Icaro Roberto Andreucci