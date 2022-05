Futsal, il Covid è finalmente alle spalle: torna il Gran Galà di fine stagione

ANCONA- Per due anni, a causa della pandemia che ha sospeso e interrotto tutti o gran parte dei campionati che hanno visto le formazioni marchigiane protagoniste, non si è potuto celebrare. Torna, più atteso che mai vista la situazione, nella sua versione 2022 il Gran Galà del Calcio a 5 Marche che chiuderà l’attuale stagione sportiva dando premi e riconoscimenti a vincitori e non solo. L’evento si svolgerà mercoledì 8 giugno, a partire dalle 19, presso la Delta Motors di Ancona e sarà aperto a tutti coloro i quali vorranno prenderne parte.

La Mmag comunicazione, storica agenzia organizzatrice dell’evento, ha fatto sapere che «Sarà un Galà diverso dal solito, senza votazioni come in passato, ma con ancor più riconoscimenti in particolare per le squadre regine di questa annata sportiva. Saranno consegnate targhe esclusive e trofei a tutte, ma proprio tutte le squadre della nostra regione vincitrici della Coppa Marche, dei campionati regionali e nazionali, maschili, femminili e giovanili. E poi ancora premi speciali alle due stelle del futsal marchigiano, Italservice Pesaro e Città di Falconara, per i rispettivi successi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana di Serie A maschile e femminile ed entrambe ad oggi in corsa per vincere lo scudetto. Pioggia di premi individuali ai migliori calciatori, portieri e allenatori della stagione che si sta concludendo, ma come in passato saranno consegnati anche premi speciali ad atleti, club e arbitri che si sono contraddistinti durante questo campionato».