Cus Ancona senza scampo a Pistoia, i toscani si impongono 11-4

Tutto come da copione con il Cus Ancona che cede per 11-4 sul campo della capolista Pistoia, con i toscani che raggiungono l’ottava vittoria consecutiva in questo campionato di serie A2 di calcio a cinque. Gara che di fatto è sempre stata nelle mani dei padroni di casa che ancora una volta hanno dimostrato tutto il loro valore. Per quello che riguarda la formazione guidata da Francesco Battistini, va subito detto che la squadra ha senza dubbio lottato contro una compagine superiore sotto ogni punto di vista, ma agli universitari il coraggio di certo non è mancato. Che a Pistoia sarebbe stato difficile fare punti lo si sapeva fin dall’inizio, anche per il fatto che i toscani sono in piena corsa per il salto in serie A1.

Inizia bene la formazione di Battistini che crea un paio di occasioni ma nel giro di due minuti Pistoia si porta sul 2-0. Le emozioni non mancano e con il passare dei minuti il risultato è sul 3-1 per i padroni di casa con il Cus che va in rete con Piersimoni. La gara si accende e il Cus ha la possibilità di accorciare ulteriormente ma il portiere del Pistoia respinge il rigore calciato da Piersimoni, con lo stesso estremo difensore che si oppone poi alla seconda conclusione sempre di Piersimoni. Nei minuti finali la formazione di Battistini presta il fianco al Pistoia che va al riposo in vantaggio di 6 lunghezze (7-1). Alla ripresa delle ostilità Mancini accorcia sul 7-2 ma i toscani allungano nuovamente, poi è Mancini a ristabilire le distanze (8-3) con il Cus che timbra anche un palo. Nei minuti finali dopo una serie di cambi i dorici vanno a segno per la quarta volta, complice una sfortunata deviazione di un giocatore di casa, prima che il Pistoia fissi il risultato sul definitivo 11-4.