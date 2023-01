Stanca, rimaneggiata ma indomita: Falconara torna al successo sul campo dell'Irpinia

Acciaccato, rimaneggiato e stanco, ma nonostante tutto è un Falco che torna alla vittoria sul non facile campo dell’Irpinia che a lungo resiste e fa correre i brividi in più di un’occasione. Ancora senza Taty e con Isa Pereira non al meglio (ma che prestazione, comunque!) le Citizens riescono a terminare in vantaggio il primo tempo per poi controllare il risultato nella ripresa. A rompere l’equilibrio ci pensa Praticò che approfitta di uno svarione difensivo avversario e porta in vantaggio le sue. Le padrone di casa agguantano il pareggio con una conclusione fulminea di Braccia al 16’. Galvanizzate dalla rete, Ribeirete ci prova dalla distanza ma Dibiase stavolta si oppone e ancora si supera sulla successiva incursione di Aresu. Le Citizens riescono comunque a riportarsi in vantaggio a una dozzina di secondi dalla sirena grazie a Dal’Maz che pesca l’angolino giusto dove Falconi non riesce ad arrivare.

Nel secondo tempo le padrone di casa si buttano in avanti a caccia del pari. Prima resistono con Falconi al blitz di Dal’Maz e poi colpiscono con Ribeirete: Dibiase para ma non trattiene il diagonale, Moreira arriva a colpo sicuro ma spara sul palo. Ancora Moreira pericolosa: lanciata dalle retrovie, dribbla Dibiase in uscita, ma si allarga troppo per riuscire a inquadrare la porta. Al 10’ la solita Ribeirete testa ancora una volta i riflessi del portiere delle marchigiane e così mister Neri corre ai ripari. Chiama il time out e le sue ragazze ne escono galvanizzate: Falconi vola su Dal’Maz, Ferrara e Taina. Sugli sviluppi di quest’ultimo corner conquistato, Dal’Maz in area mette a segno la sua doppietta personale. Pereira è la grande protagonista del finale: con Aresu quinto di movimento Matijevic spinge e costringe la portoghese al fallo un passo fuori dall’area. Giallo per la 16 delle falchette e successiva deviazione in corner della pericolosissima conclusione di Ribeirete. Non paga la 16 mette a segno a porta vuota il 4-1.

Nel finale l’Irpinia accorcia con Moreira ma il risultato finale non cambia con le Citizens che tornano nelle Marche con i tre punti confermando il quarto posto in classifica con 31 punti. Il tour de force continua: mercoledì 18 al PalaBadiali c’è il recupero della gara contro l’Audace Verona mentre il 22 c’è la capolista Bitonto in campionato. Ultimo impegno infrasettimanale, il 25 per il secondo turno di Coppa Italia contro il Kick Off. Gennaio si chiuderà il 29 con la trasferta toscana in casa del Pelletterie.