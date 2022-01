Il Città di Falconara in prima serata su Sky: «Lo merita tutto il movimento»

Una data storica per il Città di Falconara e per tutto il calcio a 5 femminile. La sfida tra le citizens e il Pescara, in programma sabato 8 gennaio alla Futsal Arena di Salsomaggiore Terme, sarà trasmessa in prima serata da Sky Sport alle 21 per la primissima storica live serale di futsal femminile dell’emittente di Rupert Murdoch. Sarà anche il rematch della supercoppa andata in scena lo scorso 22 dicembre al Palabadiali che ha visto il Città di Falconara trionfare davanti al proprio pubblico con il risultato di 3-1:

«Vivremo un qualcosa di fantastico per tutto il movimento – ha spiegato il direttore sportivo del CdF Mirco Massa – Di strada il calcio a 5 femminile ne ha fatta tanta e per me che sono in questo mondo dal 2000 l’emozione è grandissima. Ci aspetta una gara molto dura e molto spigolosa, affrontiamo un avversario che come noi ha tutte le carte in regola per far bene. Mi aspetto un match duro, pieno di agonismo ma altamente spettacolare. Come giudico il contesto Covid che sta interessando anche il mondo dello sport? Sono cose che possono accadere in queste fasi. Basta essere attenti e riporre attenzione anche nelle piccole cose. L’auspicio è che tutte le squadre, in questo 2022, possano giocarsela al massimo dell’organico».

La società biancoazzurra ha fatto sapere ai propri tifosi, inoltre, che sarà possibile richiedere i biglietti per la sfida via mail all’indirizzo accrediti@cittadifalconara.com L’ingresso all’impianto sarà gratuito.