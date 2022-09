Scudetti, trofei e campioni: il Città di Falconara mette l’abito di gala per l’esibizione con l’Italservice

FALCONARA– E’ tutto pronto per il grande appuntamento di stasera, 13 settembre, alle 20.30 al Palafiera di Pesaro denominato “We the Champions”, il grande evento organizzato in tandem da Italservice Pesaro e Città di Falconara, le “cugine” vincenti del futsal italiano rispettivamente maschile e femminile. Tante novità spettacolari nella scaletta della serata compreso un ricchissimo prepartita a cominciare dalle 19.30.

Andrà in scena una amichevole – presentata ieri presso la Regione Marche, ospiti della presidentessa della Commissione Pari Opportunità Maria Lina Vitturini e dal suo staff - ad altissimo tasso di divertimento e giocate. Verranno composte due squadre miste con calciatori e calciatrici delle due società che nella scorsa stagione hanno vinto, entrambe, tutto quello che si poteva vincere in Italia: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Una rarità per due realtà della stessa regione che diventa esclusiva quando fra di loro nasce e si consolida nel tempo una bellissima amicizia. Questa amichevole a squadre mista è un ulteriore certificato del rapporto straordinario instaurato dai club di Lorenzo Pizza e Marco Bramucci.

L’ingresso sarà gratuito, a fare le squadre saranno i due allenatori, Fulvio Colini e Massimiliano Neri. Nel corso dell’incontro – al quale hanno partecipato anche le Vicepresidenti Cpo Maria Antonietta Lupi e Valentina Ugolinelli – erano presenti alcuni campioni e alcune campionesse delle due società, il direttore generale dell’Italservice Pesaro Nicola Munzi, il Presidente del Città di Falconara Marco Bramucci e il Consigliere della Divisione Calcio a 5 Andrea Farabini. Kick off alle 20.30, divertimento assicurato.