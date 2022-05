Futsal, l’Anconitana fa la storia: il club biancorosso promosso per la prima volta in C

ANCONA- Non è più un sogno. Adesso è realtà. L’Anconitana calcio a 5, storica società anconetana, conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie C2.

Lo fa al termine di un campionato giocato da protagonista nel girone B di Serie D archiviato, con due giornate di anticipo, con 56 punti conquistati e un distacco dalle inseguitrici che non può più essere colmato. I festeggiamenti, ieri sera al Palacus, al termine della sfida vinta 5-0 contro l’Olympia Falconara grazie alle doppiette di Pieroni e Galeazzi e alla rete di Burattini:

«Siamo orgogliosi di aver centrato un traguardo così importante – ha confessato il presidente Giacomo Giambartolomei – Il primo pensiero va al nostro storico patron Arnaldo Gramellini venuto a mancare nel 2019 che è sempre vivo in noi. Dico grazie ai miei collaboratori, a mister Simone Ausili e tutti i ragazzi per la grande stagione che hanno disputato. Questa prima, storica, promozione in Serie C2 ce la vogliamo godere. Da domani inizieremo a pensare al futuro nella speranza che sia il più radioso possibile».