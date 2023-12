Al PalaTriccoli di Jesi le Finals Cup: dal 4 al 7 gennaio 2024 la festa del calcio a 5 marchigiano

JESI – Manca sempre meno alle Finals Cup 2024. La festa del calcio a 5 marchigiano si svolgerà dal 4 al 7 gennaio: organizzazione della manifestazione è stata assegnata dal Comitato Regionale Marche allo Jesi C5, una delle otto società finaliste della Final Eight di Coppa Marche Serie C maschile. Pertanto, le Finals Cup 2024 si disputeranno nella splendida location del PalaTriccoli di Jesi.

Ci saranno 7 trofei in ballo durante le Finals Cup: Coppa Marche Serie C maschile e femminile, Serie D maschile, Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15. La grande novità di quest’anno riguarda la disputa della finalissima di Coppa Marche Serie D maschile, all’interno della kermesse si giocheranno anche le semifinali. Per un totale di 15 incontri in appena 4 giorni che raccoglieranno tanti, tantissimi appassionati del futsal marchigiano.

Le società già qualificate:

Final Eight Coppa Marche Serie C maschile: Polisportiva Cagli, Pietralacroce ’73, Pianaccio, Nuova Juventina, Avenale, Gagliole, Jesi C5, Futsal Caselle

Finale Coppa Marche Serie C femminile: GLS Dorica, Santa Maria Apparente

Finale Coppa Marche Under 19: Amici del Centro Sportivo Mondolfo, Fermana

Finale Coppa Marche Under 17: Fight Bulls Corridonia, Amici del Centro Sportivo Mondolfo

Finale Coppa Marche Under 15: Amici del Centro Sportivo Mondolfo, Cantine Riunite Tolentino