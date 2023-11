Terminate ad Ancona le finali Élite, scelta la squadra per gli Assoluti di Chianciano

ANCONA – Sono terminate le fasi di qualificazioni regionali per la selezione ai campionati nazionali di pugilato categoria élite presso il Centro Universitario Sportivo di Ancona. L’evento, organizzato dalla società UPA Ancona e disputato lo scorso weekend, ha visto la partecipazione dei migliori atleti iscritti alle varie società di boxe marchigiane, alla presenza del Presidente della FPI Marche Luciano Romanella e dell’assessore alle politiche giovanili Marco Battino, il quale ha portato i saluti del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Dopo le fasi eliminatorie avvenute sabato scorso, i pugili qualificati hanno preso parte alle finali di domenica per poi accedere alla massima competizione pugilistica dilettantistica nazionale organizzata dalla FPI, in calendario dal 9 al 15 dicembre a Chianciano Terme.

Nei 57 kg Alex Iengo della UPA Ancona ha conquistato la medaglia d’oro contro Alì Karimi della Pugilistica Dorica, al termine di un incontro equilibrato che ha visto prevalere Iengo, efficace nel tenere a distanza il più esperto Karimi cercando di evitare i suoi continui e pericolosi assalti e centrandolo con colpi diretti e precisi. Nei 60 kg Leonardo Gioacchini della Pugilistica Dorica 2006 è riuscito di misura a superare l’ottimo Antonello Carelli della BC Castelfidardo, che ha iniziato il match a suo favore per poi venire ripreso, seppur con difficoltà, dall’anconetano che si è assicurato gli ultimi due round.

Nella categoria dei 63,5 kg è uscito vincitore Ernis Abazi della Pugilistica Maceratese contro un eccellente Jeremie Kpogo della BC Castelfidardo. L’incontro, duro e intenso, è stato caratterizzato da assalti alternati dei due pugili che a fine gara hanno guadagnato l’applauso più fragoroso della serata da parte del numeroso pubblico presente. Elia Gironelli dell’Academy Loreto, presentatosi in perfetta forma, ha vinto la finale nella categoria 67 kg contro Joele Bruschini dell’Accademia Settempedana, in un match dove gli atleti hanno mostrato alta tecnica e grande agonismo. Nei 71 kg Leonardo Perini della San Giorgio Boxe si è laureato campione regionale battendo ai punti Leonardo Piangerelli della Nike Fermo, al termine di un confronto abbastanza bilanciato e contrassegnato da un richiamo ufficiale a carico del fermano.

La squadra che rappresenterà la Marche agli assoluti di Chianciano sarà composta dai seguenti atleti: nei kg 51 Battistoni Tommaso (B.C. Castelfidardo); kg 57 Iengo Alex (Upa); kg 60 Gioacchini Leonardo (Dorica 2006); kg 63 Abazi Ernis (A.P. Maceratese); kg 67 Gironelli Elia (Boxe Academy); Kg 71 Perini Leonardo (San Giorgio Boxe); kg 75 Squillante Diego (Upa); Kg 80 Wolak Daniel (B.C. Castelfidardo); kg 86 Fall El Ousmane (Upa); kg + 92 Cacchiarelli Davide (B.C. Castelfidardo).