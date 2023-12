Falconara in lizza per gli Awards del futsal mondiale: candidata a miglior squadra del 2022

Il 2023 ha coinciso con l’apertura di un nuovo corso, generato da profondi cambiamenti nel roster e nello staff tecnico. Eppure, per il Città di Falconara – ora targato Stilcasa Costruzioni – c’è ancora un ultimo tassello prima di mandare definitivamente agli atti un 2022 storico, che ha portato nella bacheca della società falconarese di futsal femminile anche la Champions League, alzata al PalaBadiali qualche giorno prima di Natale.

Il portale Futsalplanet.com, infatti, assegnerà a breve i prestigiosi awards del calcio a 5 mondiale, riconoscimenti equiparabili al “Pallone d’Oro” di stampo calcistico, che verranno tributati all’élite della disciplina. E tra le formazioni contemplate come squadra dell’anno 2022 ci sarà anche quella falconarese, in considerazione dei tanti allori conquistati nei dodici mesi presi in esame. In nomination c’è anche il club che ha conteso il titolo continentale alle “falchette”, ovvero lo Sporting Lisboa e Benfica, un altro team lusitano (Grupo Cultural e Recreativo Nun'Alvares), le iberiche Burela e Atlético Navalcarnero, l’iraniana Football Club Paykan, la squadra giapponese del Bardral Urayasu Las Bonitas ed un drappello di sudamericane, composto da Atlético San Lorenzo de Almagro in rappresentanza dell’Argentina e dalle brasiliane Stein Cascavel Futsal Feminino e dal Futsal Feminino Taboão da Serra – Magnus.

Non mancheranno anche gli award individuali: nella lista di miglior tecnico per i club non può non figurare Massimiliano Neri, che ha pilotato in panchina quel Città di Falconara, mentre il portiere Ana Carolina Caliari Sestari, nel periodo preso in esame militante nel Pescara ma sbarcata in estate proprio alla StilCasa Costruzioni, è giunta nella top ten delle migliori senza però ricevere il premio, assegnato a Bianca Castagnaro estremo difensore del Bitonto.