Falconara, comincia con la Lazio la rincorsa al bis tricolore

E’ il momento della verità. La stagione regolare delle “Citizens” è andata in archivio con un terzo posto, alle spalle di un Pescara imbattuto in regular season e del Bitonto, e per Falconara scocca così l’ora di difendere quel triangolino tricolore cucito sulle maglie, ed onorare al meglio il titolo di campionesse d’Europa che ha concluso col botto un 2022 da incorniciare e tramandare ai posteri. La prima fase del campionato ha visto le ragazze di mister Neri conquistare venti vittorie su ventisei incontri disputati, con tre pareggi e tre sconfitte (due delle quali proprio contro la capolista). L’avversario proposto dalla griglia dei play-off sarà la Lazio: lo “storico” parla con spiccato accento falconarese, visto che le Citizens hanno finito col prevalere nella maggior parte dei confronti (compreso l’ultimo, giocato il 26 marzo e vinto 7-3), ma il pareggio dell’andata 1-1 sta a significare come le biancocelesti rappresentino un ostacolo insidioso, comunque da non sottovalutare.

Il Città di Falconara si presenterà all’appuntamento forte di un imbattibilità in stagione che dura da oltre due mesi: sei vittorie ed un pari (contro il Francavilla) nelle ultime sette uscite per Dal’Maz e socie, a riprova di uno stato di forma in crescendo. Si comincerà domenica 7 alle ore 19 al PalaPertini di Fiano Romano, poi gara 2 in programma venerdì 12 – stesso orario – al PalaBadiali, che ospiterà anche l’eventuale gara 3 a distanza di quarantotto ore. Tutti i turni sono infatti previsti al meglio delle tre gare (finale compresa), con una novità nel format di questa fase ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine di ciascuna gara, già dai quarti, verranno giocati due tempi supplementari di 5', al termine dei quali, in caso di ulteriore parità, si procederà con l'effettuazione dei tiri di rigore, in modo che ogni gara abbia un vincitore. Chi tra Falconara e Lazio si qualificherà, andrà ad incontrare la vincente dell’altro quarto di finale nella parte bassa del tabellone, tra il Bitonto delle stelle Luciléia e Renatinha (che hanno chiuso la regular season ai primi due posti della classifica marcatori) e le venete del V.I.P.