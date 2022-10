Falconara capitale europea del calcio a 5 femminile: al PalaBadiali il Futsal WEC

Da regina del futsal femminile italiano, a palcoscenico della più importante manifestazione continentale della disciplina. Falconara, e più in particolare il PalaBadiali, si accinge a diventare infatti per tre giorni la location di quella che viene definita la Champions League del calcio a 5 in rosa, ovvero l’European Women’s Futsal Tournament, in programma dal 19 al 22 dicembre 2022. Un grande riconoscimento per la società di Via dello Stadio, che nella scorsa stagione ha fatto incetta di titoli cucendosi sul petto scudetto e coccarda tricolore ed alzando anche la SuperCoppa Italiana. Ospitare tale kermesse comporterà ovviamente un notevole sforzo dal punto di vista organizzativo, con il supporto che dovrebbe essere garantito sia dalla Regione Marche che dall’amministrazione comunale (da cui si attende il via libera definitivo), ma assume i contorni anche di prestigiosa vetrina a livello europeo, vista la presenza di formazioni provenienti da varie parti del vecchio continente, le quali saranno “scortate” in Italia dai tifosi pronti a sostenerle.

La lista delle partecipanti, oltre al Città di Falconara, prevede Drs Vijfje (Olanda), Poznan (Polonia), Benfica (Portogallo), Futsal Navalcarnero (Spagna) e Deac (Ungheria). Il format dovrebbe ricalcare quello visto dodici mesi fa nell’edizione andata in scena a Lugo, città iberica della Galizia. Le squadre verranno divise in due Pool che si affronteranno con la formula del girone all’italiana: le vincenti daranno vita alla finale per il 1° posto, che nel 2021 vide al Pazo Provincial de Deportes il successo del Burela contro Pescara, domato con un netto 6-0. La macchina organizzativa falconarese sta già scaldando i motori per mettersi in moto, così come la Federazione: prevista anche un copertura televisiva in grado di fornire all’evento adeguata visibilità, come l’importanza della manifestazione suggerisce.