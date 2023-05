Falconara, scontro stellare col Bitonto: primo atto delle semifinali scudetto

Il tricolore fa sempre bella mostra sul petto, ma in casa Falconara arriva il momento di tenerlo stretto, in quello che sarà il primo vero ostacolo tra le Citizens e la riconferma del titolo nazionale. Il primo atto della semifinale scudetto va in scena PalaBadiali: da una parte la formazione di Massimiliano Neri, che oltre ad aver iscritto il proprio nome nell’albo d’oro dodici mesi fa, ha anche conquistato l’alloro europeo a fine 2022, proprio nell’hangar di Via Stadio. Dall’altra c’è il Bitonto, che bisogno di presentazioni proprio non ha: è la squadra che ha conteso al Pescara imbattuto il primo posto in classifica, quella che ha alzato la Coppa Italia 2023 e che nella stagione regolare ha realizzato il maggior numero di gol. Sono ben 157 le reti siglate dalle neroverdi, quaranta in più del Francavilla secondo in questa graduatoria (impegnato contro il Pescara nell’altra semifinale tutta “Made in Abruzzo”), grazie soprattutto alla produzione all’ingrosso garantita dalla quarantenne brasiliana Luciléia – già tricampeón iridata con la maglia della nazionale verdeoro – e da Renatinha. Le due giocatrici hanno concluso la regular season nei primi due posti della classifica marcatori, rispettivamente con 50 e 42 centri.

In casa Falconara, l’atmosfera è quella tipica del grande evento. Portare a casa il successo significherebbe mettere il Five Bitonto spalle al muro in occasione di gara 2, che si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo sabato prossimo alle 21, impianto che sarà anche la location dell’eventuale bella. Ed a confortare i tifosi delle “Citizens” ci sono anche i precedenti: in due anni e quattro incroci sul campo, infatti, le leonesse neroverdi – non senza qualche punta di rammarico – non sono mai riuscite a portare via il bottino pieno, raccogliendo tre sconfitte ed un pareggio, l’ultimo dei quali per 2-2 proprio al PalaBadiali. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 21 alle 19, previsto il pubblico delle grandi occasioni: i biglietti sono disponibili sul circuito VivaTicket e nei centri convenzionati, mentre il botteghino del palasport sarà aperto la vigilia del match dalle 17.30 alle 19.30, domenica mattina (10.30-12.30) e nel pomeriggio a partire dalle 16.