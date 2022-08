Europei di Atletica, Barontini tra i top: l’anconetano in finale degli 800metri

Simone Barontini ha regalato spettacolo a Monaco e si è qualificato alla Finale degli 800 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. L’azzurro ha interpretato la gara in maniera impeccabile: dopo un primo giro molto lento (55.65), il 23enne scuola Sef Stamura ha avuto la forza per rintuzzare la fiondata all’esterno dello spagnolo Adrian Ben e poi sul rettilineo conclusivo ha avuto la forza per superare il francese Benjamin Robert e il polacco Patryck Dobek.

L’anconetano, che lo scorso anno vinse la medaglia d’oro agli Europei Under 23, ha tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo di 1:48.51, con cinque millesimi di margine su Robert. Tornerà in pedana domani – 21 agosto – alle 19.40 per l’atto finale