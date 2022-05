Paesaggi mozzafiato e meteo da inferno: la tre giorni sarda porta Di Piero tra i migliori delle bicilindriche

Sandalion Rally, secondo appuntamento del campionato Italiano Motorally e primo del Raid TT. Per Nicola Di Piero la sfida è stata sia contro gli altri 239 piloti che contro il meteo. Con i risultati della tre giorni, l'anconetano è riuscito a salire nella classifica di campionato, da 12° a 10° nella categoria delle bicilindriche. Risultato che lo porta nella top ten della classe gremita di grandi piloti, tra cui Alessandro Botturi e Niccolò Pietribiasi attualmente in vetta alla classifica.

Le gare

L'anconetano ha portato Ancona Today e i colori del Team Carpediemoffroad al rally sardo, insieme al presidente del Motoclub Giorgio Luini, dove fin dal primo giorno hanno dovuto combattere con condizioni meteo al limite tra pioggia battente, vento e nebbia. Dopo una trentina di km di trasferimento, sempre in sella alla Yamaha Tenerè 700 c’è stata la prima sorpresa di giornata: gli apripista hanno trovato un vero e proprio fiume nei primissimi chilometri del tratto di speciale cronometrata. E’ stata solo la prima insidia. Nicola ha concluso 15º nella classe mista RT4 del Raid TT dietro a piloti importanti e con moto di diverse cilindrate. Nella seconda giornata il meteo non ha dato tregua con ulteriore pioggia ininterrotta. “Nico traverso” porta a casa l’11º posto nella classe G-1000 dei bicilindrici.Finalmente il sole nella terza tappa, che il centauro anconetano ha concluso la terza tappa 131° assoluto e 12° di categoria. Il prossimo appuntamento è la seconda prova dell'Alps Tourist Trophy in Toscana a fine maggio.