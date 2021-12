Dolphins, l'under 18 all'esame Grizzlies

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ultima di regular season per l’under 18 dei GLS Dolphins Ancona. La squadra di coach Andrea Polenta domenica pomeriggio sarà impegnata nella sesta e ultima partita di campionato contro i Grizzlies all’Ernesto Dezi di Roma. Orario di inizio previsto per le ore 16. Comunque vada a finire la partita il girone C ha già emesso i propri verdetti. Primi e imbattuti i Guelfi Firenze, secondi e ai playoff i Dolphins. Per gli arancioverdi resta solo da conoscere il nome dell’avversaria ai quarti di finale, o nel wild card round che dir si voglia. La sfidante sarà una tra Skorpions Varese, HP Team e ancora Firenze. Quel che è certo è che i delfini giocheranno tutte le partite dei playoff in trasferta. Dal canto loro i Grizzlies sono fuori da tutti i giochi che riguardano la post season. Sbaglia tuttavia chi crede che la partita sarà un semplice pro forma. Entrambe le squadre sono infatti alla ricerca di un rapido e pronto riscatto dopo le ultime reciproche sconfitte. I Dolphins dopo lo 0-35 rimediato al Guelfi Sport Center, cercano di ricomporre le fila con l’obiettivo di far bene nella post season. I Grizzlies dopo aver perso il derby con la Legio XIII cercano con una vittoria di non finire ultimi nel girone. Per tutti questi motivi la partita era e resta interessante e varrà la pena vederla. Il match sarà trasmesso sul canale youtube DolphinsAnconaTV al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=mYAkk9cmbsU (FOTO GERMANO CAPPONI) Antonio Bomba (Responsabile Comunicazione GLS Dolphins Ancona)