Le Marche al fianco di Diego Mariani, selezionato per i Mondiali di karate a Tokyo

Sarà l’unico karateka marchigiano a rappresentare la nostra regione, in quella che costituisce la più importante passerella internazionale della disciplina. Un onore tributato a Diego Mariani, 18 anni appena compiuti, che è stato selezionato per partecipare al Campionato Mondiale che scatterà venerdì 17 novembre a Tokyo, insieme alla squadra italiana di Karate Kyokushinkai. Uno stile, quello del Kyokushin Karate, che prevede il contatto pieno e nessuna protezione, sebbene siano vietati i pugni al volto, e che coniuga mirabilmente principi estetici e spiritualità. La preparazione atletica è molto rigida e sono necessari allenamenti duri e costanti. Nel tempo, gli atleti che si allenano per imprese simili devono mantenere una costante tenuta fisica, con esercizi di profondo ed estremo impegno.

Il giovanissimo campione, selezionato per l’appuntamento mondiale che ha cadenza quadriennale, è stato cresciuto dal suo tutor sportivo Luca Di Lorenzo ed è già 2° classificato al Campionato Nazionale Mas Oyama Cup 2023, oltre ad essere istruttore diplomato e ad aver preso parte per la categoria Kumité a diverse edizioni dei campionati europei. Ad accompagnare Diego in questa avventura, il sincero e caloroso “in bocca al lupo” della società “Karate Kyokushinkai Marche ASD’’ di Montecosaro, ed il motto del maestro Shihan Tsutomu Wakiuchi che guiderà l’unico karateka marchigiano nella rassegna iridata: «Continuare. Sempre! Il talento si nutre di perseveranza e disciplina. La continuità genera consapevolezza».