Cus Ancona, vince lo Sporting tra proteste ed episodi sfavorevoli

Nel campionato di serie A2 di calcio a 5, giunto all’ottava giornata, il Cus Ancona incassa la sesta sconfitta consecutiva cedendo in casa 4-1 allo Sporting Altamarca. Sconfitta che è maturata nei minuti finali, che porta in dote tanta amarezza per come sono andate a finire le cose. Oltre alla lunghissima lista di giocatori non disponibili, a complicare ulteriormente le cose è arrivata una direzione arbitrale che purtroppo è incappata in una giornata negativa.

A condannare il Cus Ancona sono stati così gli episodi, come quello in occasione del primo gol che ha preso forma dopo una rimessa laterale invertita - cosa che può accadere - ma sopratutto che è stato realizzato con Piersimoni rimasto a terra nell’area di rigore dello Sporting. Rimessa laterale battuta di gran carriera e gol del vantaggio messo a segno dalla formazione ospite tra le proteste del pubblico di casa. Prima di questo episodio era stato ignorato un clamoroso fallo all’interno dell’area di rigore ai danni di Belloni, con tanto di braccio alto da parte di un difensore ospite e caduta dello stesso giocatore dorico. Come se non bastasse anche il 2-0 è nato da una errata valutazione arbitrale, con un fallo non fischiato a metà campo, cosa che ha dato modo allo Sporting di raddoppiare. Le reti della formazione ospite sono arrivate nel giro di tre minuti a ridosso dell’intervallo, peraltro dopo che il Cus aveva avuto diverse occasioni per portarsi avanti nel punteggio.

A metà secondo tempo, con la formazione di Battistini tutta in avanti, è arrivato il terzo gol, poi gli universitari hanno accorciato con Belloni, hanno sfiorato la rete del -1 timbrando una clamorosa traversa e nei secondi finali, con il quinto di movimento, è arrivato il quarto sigillo degli ospiti che ha chiuso la partita.