Impegno e generosità, ma medesimo copione: Cus Ancona k.o. con Prato

Impegno, sacrificio, e tanta lotta in mezzo al campo, ma il copione è sempre lo stesso, il Cus Ancona costretto a cedere l’intera posta in palio al Prato che vince per 5-4. A sei giornate dal termine della stagione regolare nel girone B del campionato di serie A2 di calcio a 5, il destino della formazione guidata da Francesco Battistini appare segnato, con i dorici che restano in fondo alla classifica con soli tre punti. Salvezza improbabile, anche se la matematica tiene ancora a galla gli universitari. La retrocessione è dietro l’angolo, ma a questa squadra non si può rimproverare nulla, purtroppo ogni errore è stato pagato a caro prezzo in una categoria che non ammette distrazioni, ma l’impegno non è mai mancato.

L’esempio lampante è costituito dalla gara contro il Prato, che ha visto dopo una manciata di secondi dall’inizio della partita la squadra dorica in vantaggio grazie al sigillo di Federico Benigni. Poco alla volta il Prato è venuto fuori e dopo aver trovato il gol del pareggio è riuscito ad andare al riposo sul parziale di 3-1, dopo un notevole numero di occasioni nitide non adeguatamente sfruttate dal Cus Ancona. Giusto il tempo di tornare in campo che i toscani allungano nuovamente portandosi sul 4-1, il Cus non si disunisce e torna in partita con le reti Alessandro Benigni e Piersimoni. Il finale è incandescente ma senza dubbio significativo per i dorici che a 30 secondi dalla sirena su una rimessa laterale piuttosto contestata subiscono il quinto gol, per poi accorciare nuovamente con Mancini che firma la quarta rete per il Cus a pochi secondi dal termine. Vince il Prato, al Cus Ancona i complimenti, ma sopratutto l’onore delle armi per come si è battuto dal primo all’ultimo minuto di gioco.