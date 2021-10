Cus Ancona, brillante esordio nel Campionato D2 di Tennis Tavolo

Esordio tutto da incorniciare per il Cus Ancona nel campionato di serie D2 di Tennis Tavolo, con i dorici che alla palestra delle “Domenico Savio” hanno superato per 5-0 la Fortunae Fano squadra A. A fare il punto della situazione, all’indomani di questa vittoria, il capitano della squadra anconetana di Tennis Tavolo Gabriele Di Nardo: «Siamo contenti del risultato ottenuto, ci tenevamo ad iniziare nel migliore dei modi questo campionato di serie D2. Il successo è arrivato grazie al gruppo in cui fanno parte oltre al sottoscritto Marco Barca, Francesco Zenoni, Alberto Moneta oltre ad Emmanuel Buabeng. Siamo una buona squadra ma sopratutto c’è la passione per questa disciplina sportiva».

Una cosa è certa: dopo il successo ottenuto contro il Fano in casa del Cus Ancona si guarda già alla prossima gara di campionato, che vedrà gli universitari impegnati a San Marino: «Per quello che siamo riusciti a capire – conclude nella sua analisi capitan Di Nardo – proprio il San Marino sembrerebbe la formazione da battere per il salto di categoria. Tecnicamente è una squadra molto valida ma noi non siamo da meno. Sarà una sfida davvero interessante».