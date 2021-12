Leandrinho abbatte il Cus Ancona: il Città di Mestre si impone 7-3

Una vittoria e nove sconfitte di cui otto consecutive. Non è un momento particolarmente felice per il Cus Ancona, alla sua prima esperienza nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Gli universitari, in un match dal pronostico quasi scontato, sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Città di Mestre, che si è imposto col punteggio di 7-3. E pensare che il primo tempo, curiosamente, sarebbe potuto finire “solo” 1-0 per la formazione ospite, ed invece il Città di Mestre in settimana ha raggiunto l’accordo con Leandro Alfonso, meglio conosciuto come Leandrinho, brasiliano dai piedi vellutati prelevato dall’Atletico Nervesa, che proprio al Palacus di Posatora si è presentato mettendo a segno una tripletta nei primi 20 minuti di gioco. Conti alla mano la formazione ospite è andata al riposo sul risultato di 4-0, con il Cus Ancona che ha pagato in fatto di errori tutto quello che c’era da pagare.

Alla ripresa delle ostilità la formazione di Battistini, dopo aver colpito un palo, ha avuto il merito di riaprire la contesa con Mancini e Benigni. Sul risultato di 4-2 il Città di Mestre è andato nuovamente in gol portandosi sul parziale di 6-2 chiudendo virtualmente il match, anche se Piersimoni e un altra rete della formazione ospite hanno fissato il risultato sul definitivo 7-3. Una vittoria quella del Città di Mestre che non fa una piega, ma a questo Cus Ancona va riconosciuta la voglia di combattere dal primo all’ultimo minuto. La situazione in classifica non cambia, tutto è ancora possibile in ottica salvezza anche per il fatto che c’è un intero girone di ritorno da giocare, anche se al momento il Cus Ancona occupa l’ultima posizione della graduatoria.