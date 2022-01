Dopo oltre un mese, Cus Ancona di nuovo in campo

Dopo oltre un mese di stop tra la sosta imposta dal calendario ed il Covid, il Cus Ancona C5 nel campionato di serie A2 torna in campo per affrontare il Città di Massa. Gara in programma oggi pomeriggio all’impianto di Posatora, che si preannuncia piuttosto complicata per la formazione guidata da Francesco Battistini. Universitari che dall’inizio dell’anno si sono ritrovati a fare i conti con la pandemia, al punto tale che 9 elementi della rosa sono risultati positivi al Covid.

Contro il Città di Massa buona parte di questi potrebbe essere disponibile, in quanto risultati negativi al tampone, ma resta il fatto che in queste due settimane la squadra - al momento sul fondo della graduatoria - si è allenata poco e male. Molte sedute si sono svolte effettuando la sola parte atletica, con buona parte della rosa che ha cercato di mantenere un minimo di tonicità in ambiente domestico. Un problema in più per gli universitari che comunque sia non hanno la minima intenzione di gettare la spugna.

Contro il Città di Massa potrebbe tornare tra i pali Mazzarini dopo tre mesi di assenza causa infortunio al ginocchio, ma la curiosità più grande è quella di vedere all’opera Marvin Perkovic, 24 anni, giocatore croato arrivato nelle scorse settimane alla corte di mister Battistini. Un segnale forte anche da parte della società che, come è giusto che sia, crede nella salvezza visto anche il rientro in squadra di Bartolucci. Città di Massa che al momento si trova in zona playoff con 21 punti frutto di sette vittorie e quattro sconfitte.