Pattinaggio corsa, un quindicenne fabrianese sul tetto d'Europa

FABRIANO - Un giovanissimo campione fabrianese sul tetto d’Europa, il quindicenne Cristian Scassellati ha vinto il titolo di Campione d’Europa nella gara dei 200 metri cronometro ai Campionati europei di Pattinaggio Corsa 2022 che si stanno svolgendo a L’Aquila. L’atleta, con la maglia della nazionale italiana, conquista nella 200 sprint youth la medaglia d’oro con il tempo di 18.434 secondi.

«A nome della Città di Fabriano – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – mi congratulo con Cristian per un risultato che ci riempie di orgoglio. Dietro una vittoria così prestigiosa c’è anche l’impegno e il supporto dell’allenatore Patrizio Fattori, dell’ASD Fortitudo Pattinaggio Fabriano con il suo Presidente Rossano Poeta e della famiglia di Cristian, a loro il nostro immenso grazie. Cristian fino al 10 settembre continuerà a gareggiare con la nazionale italiana agli Europei, gli facciamo un grandissimo “in bocca a lupo “ per tutto il suo futuro sportivo.Fabriano è pronta a sostenerlo in ogni sfida che affronterà».