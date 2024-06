Pallanuoto femminile, capolavoro Cosma Vela Ancona: batte l'Orobica e conquista la promozione in A1

Confezionando la partita perfetta, subito fameliche e poi in totale controllo del match, le ragazze della Cosma Vela Ancona centrano a Romano di Lombardia la promozione in serie A1 superando in gara3 di finale playoff la Rari Nantes Orobica per 10-7. Le cosmiche sfruttano soprattutto le loro giocatrici più esperte: Elisa Quattrini, scatenata, con cinque reti di cui quattro nel primo tempo, ed Elena Altamura, con tre gol, si ritagliano il ruolo di attrici protagoniste del match contro le bergamasche, mettendo a segno da sole più reti di tutte le avversarie messe insieme.

Dopo la bella prestazione in trasferta di due settimane prima e dopo aver bucato gara 2 a Senigallia, la squadra di Milko Pace ritrova in questa bella tutta la determinazione e tutta l’energia fisica e mentale indispensabile per dimostrare in acqua la propria superiorità, ma soprattutto, perché è quello che conta, per centrare l’obiettivo della serie A1. Un traguardo atteso, sfuggito lo scorso anno contro la Locatelli, conquistato con i denti in questa stagione, contro tutte le difficoltà di allenamento e di partite casalinghe disputate per tre mesi lontano da Ancona a causa della prolungata chiusura della piscina del Passetto.

E’ il trionfo della caparbietà, dell’impegno, della determinazione, della cattiveria agonistica con cui le doriche vanno a cogliere questa seconda e storica promozione nella massima serie. La partita sta quasi tutta nell’avvio veemente delle anconetane, sullo 0-4 dopo pochi minuti, sull’1-6 al primo intervallo, sull’1-7 in apertura di secondo tempo, massimo vantaggio, comunque sul +5 (3-8) al cambio di campo. Un vantaggio che le cosmiche mantengono fino al 5-10 siglato a poco più di due minuti dal termine della partita, poi il finale di gara in totale controllo, prima del 7-10 conclusivo che sancisce la vittoria e la promozione in A1.