Cosma Vela Ancona corsara a Torino: arriva la qualificazione alla finale play-off

Una grande Cosma Vela Ancona supera l’Aquatica Torino anche nella vasca del capoluogo piemontese e in virtù del successo maturato in gara1 si aggiudica il passaggio alla finale playoff dove affronterà l’Orobica Bergamo. Partita tirata ed equilibrata, quella disputata alla piscina Ferraris di Torino, con l’Acquatica per prima in vantaggio con Cavallini, poi sorpassata dalle doriche di Milko Pace, ma capace di impattare nuovamente sul 4-4, prima dello strappo finale che porta le doriche sul 5-9 nel quarto tempo poi controllato anche se con qualche sofferenza.

Dopo il gol di Cavallini in superiorità è subito Altamura per le cosmiche a rimettere la partita sull’1-1 al primo intervallo. Quindi ancora grande tiro dal perimetro di Altamura e di là la risposta di Brusco (2-2). Quattrini e Monterubbianesi su tiro di rigore mettono le doriche sul +2, Barbero in superiorità e Cavallini ricuciono lo strappo (4-4), prima del primo gol in superiorità numerica per le anconetane siglato ancora da Altamura, per il 4-5 al cambio di campo. La Cosma alza i giri del motore nella seconda metà gara, segnano Monterubbianesi e Quattrini, poi Bersacchia (4-8), accorcia Catto, all’ultimo intervallo è 5-8. Un +3 per parte dorica che diventa subito nuovamente +4 con il gol di Dametto in apertura di quarto tempo, poi Cavallini su rigore, Catto in superiorità numerica e infine Brusco, ancora in superiorità, permettono la risalita parziale alle torinesi, ma la Cosma controlla, seppur faticando, il finale di gara e porta a casa il passaggio del turno.

«Una partita che ci siamo un po’ complicati nel finale – commenta coach Milko Pace dopo la partita – dopo che siamo stati anche sopra di 4, un po’ per colpa nostra, un po’ per un paio di fischi che non ho ben capito, un finale difficile ma questi sono i playoff. Nelle due partite abbiamo dimostrato di meritare questa finale che volevamo e alla quale approdiamo per il secondo anno di seguito (lo scorso anno anno ko con la Locatelli in gara3 a Genova, ndr). Complimenti alle ragazze e un plauso al nostro pubblico presente numeroso anche a Torino». Finale playoff in programma contro l’Orobica domenica 19 a Bergamo e domenica 26 a Senigallia, con eventuale bella domenica 2 giugno di nuovo a Bergamo. Curiosità: è la vittoria numero 200 della prima squadra femminile della Vela Ancona.