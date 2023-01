Finals Cup di Calcio a 5, cala il sipario sull'edizione 2023

Va in archivio un’altra meravigliosa Finals Cup, le finali di Coppa Marche di Calcio a 5 di tutte le categorie. L’edizione del 2023, ospitata e organizzata dall’Italservice Pesaro, è andata in scena a ritmo di grandi emozioni al PalaFiera dal 5 all’8 gennaio. I verdetti del campo hanno visto il Cagli laurearsi campione di Coppa Marche Serie C maschile, battendo la Nuova Juventina nell’ultimo atto delle Final Eight (3-2 dopo i tempi supplementari). Il Pian di Rose ha vinto la Coppa Marche Serie C femminile, superando la Mantovani (1-0). Entrambe le regine hanno strappato il pass per i rispettivi tabelloni nazionali, un percorso lungo, che regalerà il balzo di categoria alle vincenti di Coppa Italia Serie C maschile e femminile.

Si sono assegnati poi i quattro titoli giovanili. La Coppa Marche Under 21 è stata vinta dal Real Fabriano che ha battuto ai rigori l’Audax Senigallia (7-6). Il trofeo Under 19 se lo è aggiudicato la squadra gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo, bravi a imporsi 6-1 sul Calcetto Numana. In Under 17, trionfo casalingo per l’Italservice Pesaro, che ha battuto il Cerreto d’Esi 2-0. Ancora protagonisti gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo in Under 15, che hanno sconfitto la Mantovani 4-0. All’interno delle Finals Cup 2023 si sono svolte anche le due semifinali di Coppa Marche Serie D, che hanno decretato le due finaliste che si affronteranno a fine stagione, con in palio il trofeo e il balzo di categoria in C2. Nella prima semifinale, la Damiani & Gatti Ascoli si è imposta 9-1 sul Cantine Riunite Tolentino. Nell’altra, la GLS Dorica An.Ur ha piegato il Frasassi 4-3.

Non è mancato il tanto atteso Clinic formativo, organizzato dall’Italservice Pesaro e dal Città di Falconara con la supervisione dell’AIAC Marche. I relatori erano i massimi esponenti del futsal italiano: Fulvio Colini, allenatore dell’Italservice Pesaro; Massimiliano Neri, allenatore del Città di Falconara; Davide Bargnesi, viceallenatore dell’Italservice Pesaro; Paolo Del Grosso, allenatore dei portieri Italservice Pesaro. Il Clinic ha ottenuto un ottimo riscontro, avvicinando a esso tanti appassionati e addetti ai lavori.