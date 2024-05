Coppa del Mondo di Scherma ad Honk Kong: brilla "Tommy Marini", secondo con la squadra di fioretto azzurra

L’Italia non finisce mai di stupire: fiorettiste azzurre d’oro, fiorettisti d’argento anche nelle gare a squadre nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto ad Hong Kong. Il quartetto femminile del Commissario Tecnico Stefano Cerioni, composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, atleta delle Fiamme Oro che si allena con il Club Scherma Jesi, ha iniziato la giornata con l’ottavo di finale vinto di slancio contro Singapore con il punteggio di 45-16. Nei quarti la formazione composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi ha battuto la Polonia per 45-30 entrando tra le “top 4”. In semifinale ancora un incontro dominato fin dalle prime battute per le ragazze che hanno chiuso con il 45-32 sull’Ucraina. Team Italia perfetto anche in finale contro la Francia. Il match per l’oro ha visto le azzurre avanti dalla prima all’ultima stoccata con il successo per 45-30 e la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Tbilisi 15 giorni fa.

Medaglia d’argento per la squadra maschile. La formazione composta da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, fiorettista anconetano delle Fiamme Oro che si allena presso il Club di Jesi, ha debuttato negli ottavi di finale in un match molto duro in cui gli azzurri hanno avuto la meglio contro l’Ucraina grazie all’ultima stoccata messa a segno da Tommaso Marini che ha permesso la vittoria e l’accesso ai quarti per 45-44. Tanto equilibrio anche nell’assalto dei quarti contro l’Egitto con gli azzurri che, con il punteggio di 45-42, i ragazzi di Cerioni hanno fatto loro conquistandosi il posto in semifinale. Gli azzurri hanno conquistato la finale grazie al 45-37 contro la Cina. La battuta d’arresto per il quartetto italiano è arrivata in finale contro i padroni di casa di Hong Kong per 45-41. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini hanno comunque conquistato l’argento e punti fondamentali per il ranking su cui si comporrà il tabellone delle Olimpiadi di Parigi 2024.