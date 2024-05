Cocciaretto firma l'impresa: battuta in rimonta Haddad Maia (numero 14 del ranking) al primo turno del Roland Garros

Una rigida notte primaverile parigina regala ad Elisabetta Cocciaretto la felicità della qualificazione al secondo turno degli Open di Francia. Nel primo incontro del “main draw”, la tennista nata in Ancona compie l’impresa estromettendo dal tabellone principale Beatriz Haddad Maia, n.14 del ranking e testa di serie numero 13. Sono servite due ore e mezzo di lotta senza esclusione di colpi per avere ragione della brasiliana, partita bene ma progressivamente travolta dalla marchigiana, che nell’ultimo set ha sfiorato addirittura il “cappotto”.

E’ la favorita brasiliana a prendere in mano le redini del match imponendosi nel primo set con il punteggio di 6-3. Ma Cocciaretto, che deve fare i conti con un pubblico del Court 14 il quale sostiene la sua avversaria, approccia bene al secondo segmento di gara e prova a scappare (4-2), e quando Haddad Maia la riacciuffa sul 4-4, con una striscia di sette punti consecutivi riesce a pareggiare il conto dei set (6-4) portando la gara al terzo. L’ultima frazione di gioco si apre con un interminabile primo game (12 punti) che spalanca le porte al successo dell’azzurra. La brasiliana cede di schianto, va sotto 5-0, porta a casa il game “della bandiera” ma finisce schiacciata da un pesantissimo 6-1.

Attualmente al numero 51 della classifica mondiale, arrivata in Francia dopo essere stata eliminata nei quarti di finale al WTA 250 di Rabat, Cocciaretto si troverà ora di fronte la spagnola Cristina Bucsa, più indietro nel ranking di una ventina di posizioni. Un’occasione ghiotta per fare un passo in avanti nel tabellone e provare così ad eguagliare il miglior risultato ottenuto nella terra rossa parigina, dodici mesi fa, quando il suo cammino si era fermato al terzo turno dopo aver estromesso dal main draw Petra Kvitova, all’epoca nella top ten della WTA.