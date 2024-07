"From Jesi to Paris": le emozioni olimpiche nei maxischermi allestiti al PalaScherma di Jesi

JESI – Dal 26 luglio al 4 agosto 2024 appuntamento al Palascherma di Jesi con "Emozioni Olimpiche: From Jesi to Paris", un'occasione unica per seguire e tifare insieme Tommaso Marini, Alice Volpi e gli altri fiorettisti azzurri allenati dal CT Stefano Cerioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'iniziativa, organizzata dal Club Scherma Jesi si terrà, con ingresso gratuito, nell'area garden della struttura sportiva di via Siro Solazzi. Grazie a due maxischermi, sarà possibile vivere ogni emozione degli “assalti” olimpici in un'atmosfera familiare di grande partecipazione.

Il programma

• Venerdì 26 luglio (ore 18.30): Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

• Domenica 28 luglio (0re 18.30): Fioretto Femminile Individuale (presente la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali)

• Lunedì 29 luglio (ore 18.30): Fioretto Maschile Individuale

• Giovedì 1° agosto (ore 18.30): Fioretto Femminile a Squadre

• Domenica 4 agosto (ore 18.30): Fioretto Maschile a Squadre

I partecipanti potranno inoltre gustare le specialità culinarie offerte da "Il Biroccio” e da “Fabrizi Family", che garantiranno una piacevole serata all'insegna delle eccellenze del territorio. «Siamo felici e orgogliosi – sono le parole del Presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella – di poter offrire alla nostra comunità un'occasione così speciale per vivere le emozioni delle Olimpiadi insieme. Il nostro Club Scherma può vantare, grazie alle sue 14 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 8 medaglie di bronzo, più titoli olimpici di qualunque altra squadra al mondo. Questo evento è un modo per celebrare e supportare i nostri atleti che rappresentano l'Italia sul palcoscenico mondiale. Ringraziamo tutti i sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione e invitiamo tutti a partecipare numerosi per sostenere i nostri campioni».